Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Um 04:07 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 87,15 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,62 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 88,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 44.352 Stück.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 130,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,32 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

