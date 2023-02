Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 88,21 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,12 EUR. Bei 88,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.131 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,58 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,63 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

