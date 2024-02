Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Alphabet A (ex Google) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Wert von 140,98 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 140,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 16.051 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Gewinne von 9,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2023 Kursverluste bis auf 88,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,13 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 86.310,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

EU verdonnert Apple wohl zu Geldstrafe von 500 Millionen US-Dollar - Verstöße gegen EU-Wettbewerbsrecht

Alphabet-Aktie legt zu: Google will Betriebsgeheimnisse in Kartellverfahren schützen lassen

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt