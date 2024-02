Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 141,42 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 141,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 141,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,44 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.287.211 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 153,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,58 USD am 25.02.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 59,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76.048,00 USD eingefahren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

