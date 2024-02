Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 130,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 130,62 EUR. Bei 130,64 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 130,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.999 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 142,50 EUR markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,10 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 56,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

