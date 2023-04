Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Freitagnachmittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 104,89 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 104,80 USD. Bei 105,50 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.118.073 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 130,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). 19,38 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,85 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

