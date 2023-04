Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag im Plus

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:09 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 96,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 96,44 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.104 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 120,50 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,39 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

