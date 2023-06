Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 123,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.606 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,04 USD markierte der Titel am 08.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 47,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

S&P500-Wert Alphabet-Aktie stabil: EU-Kommission fordert von Google teilweisen Verkauf der Werbedienste

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison