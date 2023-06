Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 121,28 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,32 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.940.096 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 129,04 USD markierte der Titel am 08.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,28 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,41 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

