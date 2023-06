Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Vormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:16 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 112,76 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 112,52 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 113,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.710 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,86 Prozent zulegen. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,22 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,41 USD fest.

