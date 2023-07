Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 120,16 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 38.034 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 129,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

