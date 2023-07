Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 120,07 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 120,07 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 120,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.726.172 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2023 bei 129,04 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 44,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 134,75 USD.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.787,00 USD im Vergleich zu 68.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

