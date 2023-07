Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 107,70 EUR nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 107,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 107,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,22 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.465 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 134,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,43 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

