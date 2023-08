Aktie im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Montagmittag fester

21.08.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 127,93 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 127,93 USD nach oben. Zuletzt wechselten 18.210 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer. Am 29.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,54 Prozent. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Abschläge von 34,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus. Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,66 USD je Aktie.