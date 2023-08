Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Montagnachmittag

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 128,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 128,36 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 128,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 127,29 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.586.290 Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 133,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

So hat Bill Ackmans Pershing Square Capital Management im zweiten Quartal 2023 investiert

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Alphabet C (ex Google) abgeworfen