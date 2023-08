Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 116,96 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 116,96 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,82 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.324 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 121,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,74 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 31,76 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

