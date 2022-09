Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag kaum verändert

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 101,84 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,34 EUR zu. Bei 101,44 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 102,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.639 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,63 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,86 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.685,00 USD im Vergleich zu 61.880,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,21 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

