Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 124,54 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 124,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 124,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,38 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.421 Aktien.

Am 12.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,92 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

