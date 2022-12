Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 84,00 EUR zu. Bei 84,59 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.272 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von 37,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,54 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

