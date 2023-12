Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 139,40 USD. Zuletzt wechselten 42.775 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 141,69 USD markierte der Titel am 20.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,64 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 84,86 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

