Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 139,41 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 139,41 USD zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.883.381 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 20.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,64 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 84,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 39,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

