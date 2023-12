Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 127,38 EUR zu.

Um 09:20 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 127,38 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 127,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 126,94 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 4.906 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 133,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 59,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 150,14 USD angegeben.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain