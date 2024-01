Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 147,50 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,8 Prozent auf 147,50 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.501 Stück gehandelt.

Bei 146,45 USD markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,95 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 151,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023