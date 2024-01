Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 147,74 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 147,74 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 148,39 USD. Bei 147,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.970.850 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,57 USD an.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

