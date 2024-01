Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag freundlich

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 134,96 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 134,96 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 135,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12.652 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,44 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,36 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 83,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet. Am 04.02.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

