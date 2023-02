Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 86,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 85,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 22.910 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 33,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 8,24 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

