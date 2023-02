Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag billiger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 85,51 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 85,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.189 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 130,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Mit Abgaben von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

