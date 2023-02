Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Vormittag auf der Stelle

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 86,50 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 86,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 86,40 EUR. Bei 86,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.095 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 33,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,44 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.048,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 75.325,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,16 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

