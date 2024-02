Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 144,28 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 144,28 USD. Bei 145,00 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.468.660 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 62,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 86.310,00 USD gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

