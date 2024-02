Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 133,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 133,38 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.445 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 142,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 83,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,80 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

