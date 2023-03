Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 103,86 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.078 Aktien.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,75 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 24,62 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2023 aus.

