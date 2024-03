Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 151,22 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 151,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 151,50 USD. Bei 149,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.541.781 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 153,78 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 99,75 USD erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 51,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

