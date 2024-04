Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 156,06 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 156,06 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 156,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,11 USD. Bisher wurden heute 1.223.707 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 160,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,24 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,75 USD aus.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

