Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 123,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.506 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,97 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,06 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

Rivian abverkauft, größte Beteiligung ausgebaut: So sieht das Depot von George Soros im ersten Quartal 2023 aus

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert