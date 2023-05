Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 125,55 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 126,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.052.857 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 22.05.2023 markierte das Papier bei 126,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 50,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

