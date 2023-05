Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagvormittag fester

Um 09:19 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 113,74 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.342 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 42,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 130,75 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

Rivian abverkauft, größte Beteiligung ausgebaut: So sieht das Depot von George Soros im ersten Quartal 2023 aus

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert