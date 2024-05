Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 176,13 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 176,13 USD ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 175,56 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 947.744 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 178,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,320 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,52 USD im Jahr 2024 aus.

