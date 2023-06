Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Grün

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 120,68 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 121,23 USD. Bei 120,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.197.719 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 129,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,93 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 30,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

