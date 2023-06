Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:21 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 109,16 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 108,02 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.925 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 120,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,39 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 26,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Alphabet-Aktie tiefer: Kartellamt sieht bei Google wettbewerbsgefährdendes Verhalten im Auto-Infotainment-Bereich

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

S&P500-Wert Alphabet-Aktie stabil: EU-Kommission fordert von Google teilweisen Verkauf der Werbedienste