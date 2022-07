Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 108,44 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.509 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.311,86 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 68.011,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.314,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,44 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

