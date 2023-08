Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 128,90 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 133,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,75 Prozent. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 54,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

