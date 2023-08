Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 129,26 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 129,26 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.820.968 Stück gehandelt.

Bei 133,74 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,46 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Rezessionsängste schrumpfen: So könnte es bis zum Jahresende für den US-Aktienmarkt im S&P 500 weitergehen

GM-Aktie an der NYSE freundlich: Weniger Robotaxis der General Motors-Tochter Cruise in San Francisco nach Unfall

Musks Vorhaben zur Aufhebung der Blockade-Funktion bei X erntet Kritik