Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im Tradegate-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 117,90 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 117,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 117,98 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 116,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,98 EUR. Bisher wurden heute 3.855 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 121,34 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 47,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,66 USD je Aktie belaufen.

