Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotes Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 2,3 Prozent auf 100,32 EUR nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,32 EUR ab. Bei 100,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.604 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,76 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

