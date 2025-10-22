Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 255,71 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 255,71 USD zu. Bei 256,03 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 254,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.797.626 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,33 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. 0,63 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

