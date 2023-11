Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag stärker

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 125,74 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 125,74 EUR zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,90 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.460 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 57,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

