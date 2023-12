Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 140,57 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 140,57 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 26.626 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,69 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,80 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 150,14 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie crasht, S&P 500 stürzt ab, Elon Musk geht in Entzug: Hedgefonds-Manager Doug Kass listet seine "10 Überraschungen in 2024" auf

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr eingebracht

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Rot