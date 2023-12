Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 141,28 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,99 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 140,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.216.592 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 141,99 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 84,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 39,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,75 USD je Aktie belaufen.

