Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag verlustreich

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 127,24 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 127,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 126,64 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 127,48 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.264 Aktien.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

