Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 90,01 EUR. Bei 90,45 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 90,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.213 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 33,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,84 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

